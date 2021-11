Por tercera vez consecutiva en el año, Estados Unidos venció a México. Esta vez, el resultado fue 2-0 y por las Eliminatorias Concacaf. El primer tanto de los estadounidenses lo marcó Christian Pulisic y lo celebró mostrando un mensaje que estaba dirigido de forma directa a Guillermo Ochoa.

El futbolista del Chelsea encendió la polémica al mostrar la remera que llevaba abajo de su camiseta. Esto no le gustó no solo al Memo, sino a los aficionados mexicanos que sintieron una falta de respeto por parte del delantero. Otro motivo para aumentar el enojo que había por la derrota.

Ochoa había declarado sobre Estados Unidos antes del duelo por las Eliminatorias Concacaf: "México ha sido ese espejo en el que quieren verse y reflejarse, lo que quieren copiar. En México tenemos una liga fuerte, ellos han crecido y mejorado bastante, eso ayuda a la rivalidad y la competencia".

Tras el gol, Christian Pulisic mostró una remera que decía: "Man in the mirror”, que se traduce “el hombre en el espejo”. Una contestación a la frase del Memo que no había caído para nada bien en la selección estadounidense. Sobre todo si repasamos que le ganaron dos finales este año: Nations League y Copa Oro.

Veremos si este ida y vuelta tiene más capítulos o ambos protagonistas deciden dejarlo ahí. El clásico entre Estados Unidos y México está más caliente que nunca. Además, por primera vez se ve al combinado de franjas y estrellas estar por encima de los aztecas a nivel futbolísticos.