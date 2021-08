Celso Borges respondió sobre si regresará al fútbol de Costa Rica

El futuro de Celso Borges parece incierto y crecen las ilusiones de la posibilidad de que vuelva a jugar en el fútbol de Costa Rica. Alajuelense es el club que más ha intentado por quedarse con el futbollista que no va a continuar en Deportivo La Coruña. El equipo español ya le avisó que no entra dentro de su presupuesto, tras confirmar la crisis financiera que pasan.

En su llegada a tierras ticas para sumarse a la Sele, el mediocampista habló con la prensa sobre lo que hará en las siguientes semanas. Por el momento no dio ninguna determinación, pero si resaltó que su idea es seguir en el viejo continente. Esta elección se complica con el pasar de los días ya que falta cada vez menos para el cierre del mercado europeo.

“Todas esas preguntas son para mi representante. Ya cambié de país, me siento muy contento de estar acá, no he perdido el foco de este año, lo importante que es este año … de quedarme acá, ese es un tema de mi representante. Tengo que responderte lo mismo", la respuesta incómoda que dio Borges.

Celso Borges no continuará esta temporada en Deportivo La Coruña.

Luego, tuvo una plática con Radio Columbia se refirió a su felicidad de volver a jugar para Costa Rica: “Muy contento, la verdad me siento muy feliz, todo este tipo de expectativa que hay alrededor de la selección para vernos en otro Mundial si Dios quiere, es mucha ilusión, como si fuese la primera”.

Para finalizar, analizó los encuentros que se vienen en el octogonal para clasificar a Qatar 2022: “Es una situación diferente, son tres partidos seguidos, nunca nos habíamos enfrentado a eso, creo que nos va a poner a prueba a todos, arrancar puntos de visita, siempre es importante, hacernos de local es trascendental, la cual también siempre ha sido la clave en estas Eliminatorias”.