Canelo Álvarez amenaza a Lionel Messi: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

Algo insólito ocurrió en la noche de ayer cuando el Canelo Álvarez comenzara a enviar unos mensajes a través de su cuenta oficial de Twitter en contra de Lionel Messi. Y es que según el boxeador mexicano el futbolista argentino "pisoteó" la camiseta de la selección de México en el vestuario tras la victoria (2-0) ante el Tri y lo amenazó directamente.

En redes sociales circula un video en el que se muestra a los jugadores celebrando el triunfo sobre México por marcador de 2-0, en el segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial Qatar 2022. En la imagen se observa cómo Messi se sienta y al momento de quitarse un tenis alcanza a patear la playera que intercambió con un jugador mexicano.

Canelo amenaza Messi

"La verdad, así como respeto Argentina tiene que respetar México, no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre. El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. ¡Viva México, cabrones", fueron parte de los mensajes que escribió Canelo Álvarez y además se tomó el tiempo para responderle a varios.

Por ahora no hay ninguna respuesta de Lionel Messi ni de su entorno y tampoco alguna "marcha atrás" por parte del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. El campeón indiscutido de las 168 libras también mostró su enojo el domingo por la tarde por la derrota que significó un fuerte revés para el equipo que dirige Gerardo Martino, en busca de llegar a los octavos de final.