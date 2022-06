Las selecciones Sub-20 de Costa Rica y Honduras tuvieron su debut en el Premundial U20 de la Concacaf 2022. En el caso de los Catrachos se impuso la lógica y golearon 3-0 a Antigua y Barbuda, mientras que los Ticos pagaron caro su cierre de partido para terminar empatando 1-1 con Jamaica. Ante este escenario, el Grupo H quedó más parejo de lo que parece.

Sábado 18 de junio

Costa Rica 1-1 Jamaica: la Tricolor se fue asentando en el partido con el correr de los minutos y, siendo superior a los Reggae Boyz, logró adelantarse en el marcador con el testazo de Doryan Rodríguez (57') tras un centro preciso de Soto. Empero, sufrieron en el epílogo: el penal que Bayron Mora le atajó a McKenzie no fue suficiente, ya que Jamaica tuvo otra oportunidad desde los once pasos que Jahmari Clarke (90+8') no desperdició.

Honduras 3-0 Antigua y Barbuda: si bien la H fue agresiva desde el inicio, los antiguanos también pudieron haber lastimado de no ser por las intervenciones de Juerguen García. Aarón Zuñiga (30') mandó a los locales al entretiempo con ventaja al anticipar de testa a la defensa en un tiro de esquina. Y en el último capítulo, con diluvio de por medio, liquidaron el trámite: Jefrey Macías (70'), favorecido por el estado del campo, gambeteó a Dorsett para marcar el segundo y Marco Aceituno (84') bajó la persiana con un penal que les otorgó el VAR.

*Únicamente los tres primeros avanzarán a octavos de final. Más adelante, en semifinales, los cuatro clasificados sacarán boleto al Mundial de Indonesia 2023, mientras que los dos finalistas irán a los Juegos Olímpicos de París 2024.