Bryan Ruiz reveló los tres destinos que más lo seducen

En una extensa nota brindada a la prensa de Concacaf, Bryan Ruiz habló de su pasado al recordar su dilatada trayectoria, así como también los mejores momentos que le tocó vivir. También hizo referencia al presente, el cual vive sin rodaje en el Santos de Brasil. Finalmente, le dejó un lugar a su futuro, sobre el cual dio algunas pistas.

"De momento tengo contrato con Santos hasta diciembre de este año. Si no se logra algo con ellos antes de ese mes, entonces tendré que quedarme", indicó en una suerte de preludio el atacante costarricense, en dichos que fueron replicados también en ESPN Costa Rica. Luego, mencionó tres opciones.

Bryan Ruiz con Santos (Foto: Ricardo Nogueira)

"Soy sincero, me gustaría volver a Europa, es un sueño que tengo", señaló primeramente. "La MLS también me llama mucho la atención, pero no puedo decir nada hasta solucionar mi situación aquí en Brasil", arrojó como una segunda alternativa para continuar su carrera que actualmente lo encuentra con casi 35 años.

"Fue uno de los partidos más lindos que he jugado contra México.”



El capitán de ���� @fedefutbolcrc habló sobre una diversidad de temas en entrevista exclusiva para Concacaf.



�� ≫ https://t.co/SfrqPPYnjc pic.twitter.com/3xagTaco4k — Concacaf (@Concacaf) June 26, 2020

Finalmente, deslizó la tercera posibilidad: "No le cierro las puertas al fútbol de Costa Rica porque así estaría con la familia, pero esto cambia muy rápido". Sin embargo, no pierde de vista su anhelo predilecto: "Mi idea es volver a Europa. Si no me sale nada, es capaz que la MLS salga con algo que me interesa".

Sobre el certamen estadounidense, opinó: "Es una liga que ha crecido mucho y tiene cercanía con mi país". "Ya estoy en una edad donde me queda poco tiempo y por eso quiero solucionar todo por acá y analizar qué es lo mejor", concluyó.