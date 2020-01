Bryan Ruiz dejará el Santos

La etapa de Bryan Ruiz por el fútbol brasileño llegará a su ocaso en los próximos días, luego de que el presidente del Santos confirmase que el jugador firmará un finiquito prontamente. Jesualdo Ferreira, entrenador del club carioca, ya había anticipado que no lo tendría en cuenta.

"Yo no le cierro puertas a ningún equipo, no se que me deparará estos últimos años de mi carrera. Quiero volver a jugar, está claro, pero espero que se resuelva esta situación", había manifestado el propio mediocampista anteriormente.

Anteriormente, había dejado en claro que no rescindiría contrato si no se le pegaba la totalidad del mismo. "Hasta que ellos no cumplan con los deberes, no se podrá lograr (rescindir contrato), yo solo pido que se me pague lo que se negoció", aclaró.

La última vez que el tico disputó minutos con la camiseta blanca y negra fue en noviembre de 2018, habiendo llegado a la institución en julio de ese mismo año.