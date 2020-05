Brayan Gil: "Me gustaría que me llamen para la selección de El Salvador"

El delantero colombiano salvadoreño, Brayan Gil Hurtado, está en un buen momento de su carrera futbolística y, durante una entrevista a un programa colombiano sobre los legionarios en ese país, le preguntaron sobre la posibilidad de jugar en la selección de El Salvador a lo que el jugador del Genk de Bélgica respondió que "le gustaría".

Brayan se encuentra en Bélgica desde enero de este año y ha sido enfático en que si hay posibilidades de jugar en la Azul no lo dudaría. El ariete colombiano fue nacionalizado salvadoreño el año pasado y ahora está pendiente de lo que diga FIFA para una posible convocatoria.

La presentación del futbolista en el Genk de Bélgica a principios del 2020.

"Sí, me gustaría jugar con la selección de El Salvador. Es una oportunidad y también me gustaría porque es el país en el que me crié. Mi papá es de Cali (Colombia) y luego fue a El Salvador donde actualmente reside", dijo el ariete.

Wereldtop als leverancier voor grote competities! KRC Genk heeft in de 5 topliga's 16 ex-spelers rondlopen en is daarmee zesde op de lijst, en Belgische hofleverancier. ����⚪️#krcgenk #samengenk https://t.co/meDnwOzHXG pic.twitter.com/9gFdMdMIeZ — KRC Genk (@KRCGenkofficial) April 14, 2020

Gil Hurtado espera definir su futuro en los próximos días para que pueda continuar en el país europeo. De lo contrario no descarta su regreso al FAS pero su idea es seguir fuera del país.

Aunque su padre y representante no acepta la idea de regresar a Centroamérica, pero el FAS nunca deja de ser una posibilidad en la carrera futbolística de Brayan.