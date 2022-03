Barcelona-Galatasaray será uno de los partidos más atractivos de la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2022. El Barça de Xavi Hernández, que viene de cargarse a Napoli, vive un presente boyante y se perfila como candidato a pasar la eliminatoria. Aunque todo queda en familia: del otro lado estará un equipo tocado que está repuntando desde la llegada del estratega Domènec Torrent, ex segundo entrenador de Pep Guardiola.

Barcelona vs. Galatasaray: día, horario, estadio, canal de TV y streaming del partido

El juego entre Barcelona y Galatasaray se disputará hoy, jueves 10 de marzo, desde las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 p.m. de Panamá), en el Camp Nou. Y se podrá ver EN DIRECTO por ESPN , Star+ y la App de Fox Sports en toda la región. Estos dos últimos canales también lo emitirán en México, junto a Fanatiz. Mientras que en Estados Unidos lo pasará TUDN (app y web), Paramount+, Univision y UniMás.

Barcelona vs. Galatasaray: cómo llegan los locales

El Barça se encuentra en su mejor momento desde que Xavi Hernández llegó al banquillo. Eliminados de la Champions en fase de grupos tras 17 años, ahora son candidatos a un título que no tienen en su palmarés. Luego de eliminar a Napoli (3-5 global), vencieron 4-0 a Athletic Club y 2-1 a Elche. Pero se verán obligados a realizar cambios, ya que no podrán contar con Dani Alves, no inscripto en el torneo, y Gavi, suspendido.

Barcelona vs. Galatasaray: cómo llegan los visitantes

Decimosegundos en la Superliga de Turquía, el presente de Galatasary no es el mejor. Aunque en la Europa League les ha ido bien, ya que lideraron el Grupo E invictos. No son favoritos, pero buscarán dar el batacazo con un Domènec Torrent que le inyecta 'ADN Barça' a su modelo de juego. Vienen de derrotar 3-2 a Göztepe, 4-2 a Rizespor y caer 0-2 con Konyaspor. Y como dato extra, Arda Turán no volverá al Camp Nou ya que no fue convocado.