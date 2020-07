Así juega Esteban Espíndola, el ex River Plate que ha fichado por Saprissa

Deportivo Saprissa confirmó el traspaso de Esteban Espindola con la institución, defensor argentino procedente del Marathón de Honduras. Es por eso que hemos querido mostrarles como juega, y hacia adonde apunta Walter Centeno con su contratación.



El zaguero sudamericano se caracteriza por su inteligencia en el juego, tanto en lo emocional como a la hora de tomar decisiones. Suele ser muy difícil de superar en el mano a mano, y tiene buena salida limpia por abajo, tal y como le gusta al director técnico del morado.





Esteban Espíndola, nuevo jugador de Deportivo Saprissa.

Sumado a eso, su curriculum como jugador de fútbol no es nada despreciable. En primera instancia, formó parate de selecciones sub 15 y sub 17 de Argentina, disputando los Sudamericanos sub 15 y sub 17 de la categoría, cada uno en el 2007 y 2009, respectivamente. Luego de eso, formó parte del Torneo Esperanzas de Toulon y la Copa Mundial sub 17 de Nigeria, donde fungió como el capitán de la albiceleste.



Cabe destacar también, que Espíndola se formó en River Plate, uno de los clubes más grandes del mundo, donde alcanzó a debutar en el primer equipo. Sumado a eso, jugó en Atlético Tucumán, Nueva Chicago, Belgrano, San Martín de Tucuman, y Olimpia de Honduras.