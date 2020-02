Arrepentido: Rolando Blackburn pide disculpas con doloroso mensaje

Sabe que ha cometido un error, uno grosero. Debía asumir con total compromiso el último penal de la serie para The Strongest, el de la victoria, el que le hubiese dado al equipo boliviano el pase a la última ronda previa. Pero fracasó.

Lo que más molestó al hincha no fue que fallase el penal, sino cómo lo hizo. Con un saltito previo, buscando engañar al arquero con un movimiento pícaro, que lejos estuvo de funcionar. Lucchetti adivinó, y finalmente Atlético Tucumán clasificó.

Luego de críticas a mansalva, memes por montones en las redes sociales y devastadores comentarios de los simpatizantes del Tigre, el panameño ofreció disculpas mediante su cuenta oficial de Twitter.

"Siento un dolor muy grande por haber fallado al club del que soy hincha y formo parte, por haber fallado a millones de hinchas y familias, incluyendo la mía. The Strongest es grande, más grande que un jugador, y sabe levantarse de esta y peores caídas. Volví a The Strongest porque es mi familia, y las familias se apoyan. Gracias a todos los que me apoyan y, a los que no, quiero decirles que lucharemos todos juntos para este año salir campeones", manifestó el canalero.