Choco Lozano tendrá competencia en Cádiz tras contratación de delantero del Atlético Madrid

Anthony "Choco" Lozano atraviesa un gran momento en el Cádiz, equipo en el que se ha ganado su lugar entre los titulares a base de grandes actuaciones, en muchos casos fundamentales para que los suyos se lleven la victoria en complicados partidos, como la victoria 1-0 ante el Real Madrid (donde anotó el único tanto en el Alfredo Di Stefano).

Esto ha provocado que haya interés por parte de otras instituciones para hacerse con los servicios del hondureño, según había contado anteriormente el Diario de Cádiz. Sin embargo, venderlo en el mercado invernal no está entre los planes de la dirigencia. No solo a él, sino a ningún otro, afín a la política de no debilitarse en plena temporada.

Sin embargo, esto no priva a los gaditanos de adquirir nuevos elementos. En virtud de ello es que han cerrado la contratación de Ivan Šaponjić, delantero serbio que llega a préstamo desde el Atlético Madrid. Si, delantero. Le peleará un lugar no solo al centroamericano, sino también a los demás del sector.

OFICIAL | Ivan Šaponjić, primer refuerzo invernal.



Llega cedido por el @atleti hasta final de temporada. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 22, 2021

El balcánico tiene apenas 23 años, y se mantuvo en la escuadra colchonera por un año y medio. En ese tiempo disputó tan solo cinco partidos, siendo tres de ellos por la Copa del Rey. ¿Goles? Ninguno. Antes supo defender las camisetas del Partizán de Belgrado (de su país natal); Benfica B de Portugal y el Zulte Waregem de Bélgica.

Álvaro Negredo y Anthony "Choco" Lozano conforman la dupla delantera que es titular hoy por hoy en el Cádiz. Álvaro Giménez y Filip Malbasic también alternan entre la suplencia y el once principal, junto con el holandés "Bobby" Adekanye que suele estar en el banco. ¿Cambiará la ecuación con Šaponjić?