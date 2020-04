Anécdota: sospechaban que Costa Rica se había dopado contra Italia

El Mundial de Brasil 2014 será inolvidable para Costa Rica. La epopeya conseguida no fue el único factor, sino también la forma en que se logró, mostrando ante el mundo una contundente superioridad contra los cinco rivales a los que enfrentó, siendo eliminado recién en los cuartos de final y por penales.

Sin embargo, por su increíble forma de juego, hubo quienes creyeron que algo raro había detrás. Que aquel rendimiento no podía ser común, y podían haberles sido suministrados diferentes sustancias prohibidas por la FIFA. Así lo revelo Jorge Luis Pinto, en una entrevista con ESPN Costa Rica.

Pinto junto a varios de sus dirigidos en Brasil 2014

"Después del partido contra Italia yo asistí a la rueda de prensa. Entré al vestuario y no había casi jugadores, así que le pregunté al médico y tres asistentes que donde estaban. Me dijeron que se llevaron siete para el control antidoping, cuando solo era para tres", comenzó explicando el exseleccionador.

����La imperdible anécdota de #LaSele en el Mundial de Brasil 2014 ��

������������ pic.twitter.com/Fj6svrdTVm — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) April 19, 2020

En esa misma línea, aclaró: "Estaban sorprendidos de la forma en que corrían y les hicieron el examen". Luego, habló de una particular respuesta que dio cuando habló con los medios: "En la rueda de prensa me preguntaron algo sobre eso, y dije que me hubiera encantado que le hubieran hecho control a los 23 juagdores, e igual al técnico, por si de pronto habíamos metido marihuana".

Finalmente, terminó: "Ese día le contaba a los jugadores ese detalle. Fue una sorpresa como corría Costa Rica, y de pronto los investigadores y medicos del mundial creíaan que estabamos con algo raro. Felizmente fue un equipo que corrió de principio a fin los 90 minutos".