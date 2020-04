Anécdota de Maynor Figueroa con Cristiano Ronaldo: "Fue mi prueba de fuego"

Entre los años 2008 y 2015, Maynor Figueroa fue uno de los legionarios más importantes de Honduras, al militar en la Premier League inglesa con Hull City y Wigan, una de las ligas más fuertes en el mundo y que goza del nivel más alto de fútbol tanto en la historia como en la actualidad.

Con los últimos nombrados le tocó sufrir, aunque el alivio de haber esquivado el descenso supuso una grata alegría. Por aquel entonces estaba a prestamo, aunque un partido en especial le valió su renovación, luego de haber dejado vida y alma de forma eficaz ante uno de los mejores equipos en aquella época: el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Maynor Figueroa marca de cerca a Cristiano Ronaldo (Foto: Matthew Peters)

El compromiso ante los Red Devils fue el primero tras asegurarse la permanencia en la máxima categoría, por lo que el entrenador le otorgó minutos como titular ante el histórico club mancuniano. Allí, el catracho tuvo una actuación fantástica al marcar eficientemente a una joven versión del luso que cautivó al planeta entero con sus dotes.

"Al minuto 75 le dije a William Palacios que las piernas ya no me daban", explicó el hondureño a Diario Diez. Aún así, contó que su compañero le dio ánimos necesarios para seguir adelante: "Me dijo que estaba jugando el partido de mi vida y que no iba a dejar pasar a Cristiano Ronaldo".

La historia tuvo un final feliz para él: "Al final logré terminar el partido y me dijeron que iban a extender mi préstamo". Por esa razón, no duda al confesar que "mi prueba de fuego fue con Cristiano".