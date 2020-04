Anécdota: cuando Alex Ferguson llamó para llevarse a Joel Campbell al Manchester

En una entrevista para TD Más, el futbolista costarricense Joel Campbell contó una serie de intimidades relacionadas a su carrera deportiva. En una charla larga y tendida para el medio en cuestión, el hoy futbolista de León relató detalles de cómo se dio su llegada al Arsenal de Inglaterra, con todos los ‘obstáculos’ que se presentaron en el camino.





En primera instancia, el atacante empezó revelando que lo llamaban de todos lados. El teléfono del hotel no paraba de sonar con agentes queriendolo contratar. “ Esta es la última llamada que contesto” se dijo el tico a sí mismo, y cabal: era el. Seguido a eso, un empresario argentino quiso comprar su ficha, pero las cosas no se dieron.

Joel Campbell contra Bolivia en la Copa América 2011.





Poco después, todo estaba servido para que las conversaciones con los ‘Gunners’ comenzaran; sin embargo, una llamada entró al teléfono del señor padre de Joel, y era nada más y nada menos que Sir Alex Ferguson:







“Regresamos a Costa Rica después de la Copa América y justo llaman del Manchester United. Ferguson habló con mi papa y le dijo que justo Ryan Giggs se iba a retirar, y el quería que Giggs fuera mi mentor. Entonces yo llegue y le dije 'Papi el que te ofrezca más', aunque yo quería siempre al arsenal” reveló.





Sin embargo, al final tuvo que escoger entre uno solo para negociar, y explicó los motivos: “Lo que pasa es que los ingleses tienen una política que los equipos se respetan mucho. sí se está negociando con uno, no se mete el otro. Entonces ellos me dijeron que escoja y me decidí por el Arsenal, y ya después el Arsenal llegó a Costa Rica a negociar”, concluyó.