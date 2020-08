Alianza confirmó a su nuevo entrenador

Tras el anuncio de la salida de Wilson Gutiérrez, Alianza salió al mercado a buscar rápidamente un reemplazante. El entrenador colombiano tuvo que dejar la institución debido a que no sabía cuando iba a poder regresar a El Salvador, ya que las fronteras se encuentran cerradas por el coronavirus. Los entrenamientos están próximos a empezar y necesitan un técnico que esté al mando.

Hubo varios nombres que circularon para ocupar el banquillo de los Paquidermos. Desde el club nunca dieron algún indicio de quién iba a ser el nuevo, pero hubo uno siempre que sacaba ventaja y se terminó confirmando. Juan Cortés es el nuevo entrenador de Alianza y firmó su contrato por un año.

Cortés firmó su contrato con Alianza por un año. (Página Oficial Alianza)

Así lo anunció el equipo en el comunicado que emitieron por sus redes sociales para informarle a toda la afición: "Alianza Fútbol Club informa que ha llegado a un acuerdo con Juan Cortés (España), para ser nombrado como nuevo Director Técnico del primer equipo para los próximos dos torneos cortos (un año)".

El español viene de hacer una gran campaña al mando de Once Deportivo. Terminó el Clausura 2020 como líder con 20 puntos dejando atrás a Alianza. En su carrera también dirigió a Peña Deportiva Jiennense, Real Jaén CF, Samut Prakan CF de Tailandia, Olimpia de Paraguay, Houston Dynamo e Independiente de El Salvador.

Desde que se confirmó que no seguiría en Once todo indicaba dónde iba a terminar llegando. No llegó a un arreglo para extender su vínculo y terminó yéndose. Deberá realizar una buena campaña para volver a darle un título a los Elefantes y también tendrá como objetivo la Liga Concacaf.