Vincent Kompany pidió el número de teléfono de Alberth Elis, revela Andy Najar

El atacante hondureño del Houston Dynamo, Alberth Elis, quiere dar el salto al fútbol europeo a como dé lugar. A la "Panterita" se le vence el contrato con su club el próximo mes de diciembre, y todo indica que se despediría de la Major League Soccer a pesar del jugoso contrato que le ha ofrecido el Dynamo para convencerlo de quedarse.





Han sonado muchos equipos como el próximo destino del ex Monterrey, entre ellos el Fenerbahce de Turquía y el Everton de Inglaterra, entre otros. Sin embargo, en una entrevista para diario Diez, Andy Najar ha confirmado que hay un interés real del Anderlecht, equipo del que recién se desvinculó para fichar por Los Angeles Football Club.



Alberth Elis, jugador de la selección nacional de Honduras.



Según Najar, Vincent Kompany le pidió el contacto con el atacante catracho para ponerse en contacto con él, pero desconoce si al final se dio o no. El entrenador / jugador de los violetas

recibió buenas recomendaciones de Alberth por parte de su compatriota, según lo que este mismo reveló:







"Sí me preguntaron. Vincent Company me llamó por teléfono y me consultó por un jugador que está jugando en la MLS, y lo recomendé bien. Anderlecht es bueno para darse a conocer en Europa. Yo lo llamé y le dije que el entrenador del Anderlecht quería hablar con él, no sé si hablaron, pero yo le pasé el número de Elis a Company. Yo creo que en el Anderlecht se puede ganar un puesto porque están formando un nuevo equipo”, concluyó.