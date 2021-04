Agustín Lleida insinuó con fichar a Keylor Navas para Alajuelense en el próximo torneo en Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense está haciendo una de sus campañas más brillantes en el fútbol de Costa Rica con el único objetivo de levantar de manera consecutiva el título de campeones. Los Rojinegras dominan la tabla de clasificación con una ventaja de hasta más de 10 puntos sobre su más cercano rival. Con una plantilla muy completa, sin embargo, su gerente deportivo Agustín Lleida ya piensa en todo lo que vendrá y también en las nuevas caras que podrían vestir esta camiseta. Incluso sobre la mesa se mencionó a Keylor Navas, actual arquero del PSG en el fútbol francés.

¿Algún fichaje bomba para este temporada? En una entrevista para Columbia Deportiva y Teletica Radio, Agustín Lleida dejó claro cuáles serán las intenciones y las prioridades de Alajuelense para esta temporada. Tomando en cuenta que el actual torneo no ha terminado y que sacarán cuentas al final del mismo.

¿Keylor Navas interesa en Alajuelense?

“Lo que a mí me interesa es que la planilla pueda seguir, los ‘fichajes bomba’ de los que se espera principalmente en torneo pasado es que sigan Carevic y Leo que terminan contrato, eso es lo primordial para nosotros, preferimos eso que buscar jugadores de fuera, lo importante es mantener este mismo grupo que lo está haciendo bastante bien, este semestre llevamos más de 80 puntos", comentó Agustín Lleida, gerente deportivo de Alajuelense.

"Muchos porteros en Costa Rica que podrían, no, bueno, no, por desgracia no hay muchos porteros en Costa Rica que puedan cubrir el puesto de Leo Moreira, te digo que no hay ninguno, Keylor Navas y no creo que quiera venir en este momento a la Liga, dado en ese caso, se vería que porteros hay y cuál sería el que podría llenar la expectativas o el espacio que deja Leo", culminó Agustín Lleida.

Agustín Lleida sobre Keylor Navas / Foto: Columbia Deportiva

A pesar de que en esta campaña no pudieron destacar en la Concachampions en el ámbito internacional, Alajuelense sabe que a partir de la siguiente ronda en el fútbol tico, las cosas cambian y es un nuevo torneo. Sin embargo, la estabilidad que ha mostrado hasta ahora, servirá de mucha confianza para repetir el gran objetivo de repetir el campeonato.