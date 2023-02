El partido de Al-Nassr vs Damac será una nueva oportunidad para ver a Cristiano Ronaldo en la Liga Profesional Saudí. Desde FCA, te enseñamos los horarios en los que podrás seguir este encuentro.

Al-Nassr vs. Damac: ¿cuándo juega el equipo de Cristiano Ronaldo en la Liga Profesional Saudí?

La aventura de Cristiano Ronaldo en el conjunto saudí, Al-Nassr está en pleno desarrollo. Gracias al desembarco de CR7, la Liga Profesional Saudí está generando una gran expectativa, por lo que te presentamos todos los detalles del encuentro de la estrella lusa ante el conjunto de Damac.

Desde FCA, te explicamos más acerca de los horarios de Centroamérica en los que se podra ver este compromiso.

Al-Nassr vs. Damac: horarios del partido de Cristiano Ronaldo y cómo ver en Costa Rica

El partido entre Al-Nassr vs. Damac se celebrará en el Mrsool Park este sábado 25 de febrero a las 9:30 a.m. hora de Centroamérica (10:30 a.m. hora de Panamá). A nivel internacional, el compromiso se podrá seguir EN VIVO Y EN DIRECTO a través de las siguientes aplicaciones:

Shahid

Twitch

Al-Nassr vs. Damac: ¿cómo marcha el equipo de Cristiano Ronaldo en la Liga Profesional Saudí?

Tras la igualdad de Al Ittihad ante Al Raed en esta fecha, que los lleva a los 41 puntos, el conjunto de CR7 se mantiene en segunda posición, con 40 unidades. Por ahora, las sensaciones son inmejorables, puesto que el conjunto saudí no cae en liga desde el pasado mes de septiembre, cuando perdió contra Al Taawon por la fecha 2 (1-0), por lo que suma desde entonces 11 victorias y 4 empates y mantiene su ilusión de alzarse con el título.