Agustín Lleida: "Normal que se hable de Alajuelense, se tiene que hacer porque vende mucho"

La Liga Deportiva Alajuelense es uno de los clubes más importantes del fútbol de Costa Rica, de hecho, es el segundo más ganador con 29 títulos, sin embargo, desde el año 2013 no logran estar en lo más alto del balombié tico. Por este motivo, Agustín Lleida, en conjunto con todos los integrantes del club, han decidido romper esa mala racha en este Apertura 2020 con la llegada de varios fichajes interesantes, incluyendo, al de Bryan Ruiz.

Como director deportivo de La Liga, Agustín Lleida nunca ha visto con mala cara que siempre o casi siempre se esté hablando de club. Ya que a su juicio, a nivel de marketing es un equipo que también vende mucho y por ende, cualquier noticia relacionada al equipo va a traer ciertas interacciones.

“Es 100% normal, no me sorprende, se tiene que hacer lío porque es Alajuelense y vende mucho. Eso es algo bueno en mercadotecnia para la institución. Por eso, no lo vemos como algo malo", aseguró Lleida para el medio de Columbia Deportiva, tomando en cuenta que aunque registran siete años sin levantar un titulo en Costa Rica, el equipo ha estado disputando los puestos de arriba.

⏱ 93’ | 3-2| �� Municipal Grecia

¡Con garra y corazón! ✅

Goles: Doblete de Alonso Martínez y gol de Álvaro Saborío. #SomosLiga #RojinegraEsLaPasión ll ��❤�� pic.twitter.com/EtD3SETX1b — L.D.A. (@ldacr) September 5, 2020

“Hay como 300 mil noticias de Alajuelense cada día en programas de radio o televisión, donde hablan todo el día y nosotros estamos muy agradecidos porque al final eso es bueno”, setenció Agustín Lleida para Columbia Deportiva. De esta manera, dejó en claro que no existe ningún problema esto a puertas adentro para el equipo, ya que de hecho, afirmó que los beneficia en el área de mercadotecnia.

Actualmente, la Liga Deportiva Alajuelense se encuentra liderando el primer lugar del Grupo A en cinco fechas disputadas hasta la fecha. Con un registro de cuatro (4) victorias, una (1) derrota, nueve (9) goles a favor y cinco (5) en contra, los rojinegros se mantienen liderando su grupo acumulando doce unidades, dos más que su más cercano perseguidor, Herediano.