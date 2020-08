¿Nuevo entrenador de Alajuelense? Lleida confirma reunión con Guimaraes

Alajuelense está pasando un mal momento actual y parece que Andrés Carevic no lográ revertir el presente. Los Manudos vienen de perder la final del Clausura 2020 contra el Saprissa y su rendimiento en esta temporada no ha mejorado. Tras vencer en la primera jornada al Pérez Zeledón, la Liga cayó de local por 1 a 0 contra un humilde Guadalupe que logró anular su estilo de juego.

Alexandre Guimaraes es el principal nombre que suena para sustituir al entrenador argentino. El entrenador nacido en Brasil y con nacionalidad tica está sin club, tras no renovar su contrato con el América de Cali. El estratega había logrado quedarse con el Torneo Finalización, pero no llegó a un acuerdo para extender su vínculo y está buscando un equipo para continuar su carrera como director técnico.

Pese a que todavía está Carevic en el cargo, en Alajuelense ya están viendo distintas opciones para buscarle un sustituto. Hace pocos días atrás, se logró fotografiar a Guima y a Agustín Lleida, director deportivo del Manudo, juntos en un lugar de comidas. Una imagen que aumenta los rumores de una posible llegada del ex-Saprissa.

��️ Infragantis



Agustín Lleida y Alexandre Guimaraes fueron captados hablando.



�� ¿Será el reemplazante de Andrés Carevic en Alajuelense? pic.twitter.com/jFOtwrNLUe — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) August 28, 2020

"Andrés Carevic nuestro entrenador y que vamos a ir a buscar ganar ante Herediano con él. Alexandre y yo somos gente de fútbol, y nos juntamos a hablar de fútbol como me junto con mucha gente que es referencia de este país porque soy una persona que no quiere dejar de aprender. No he necesitado esconderme porque para hablar de futbol no es necesario hacerlo", declaró Lleida para intentar callar los rumores.

Más allá de los dichos del directivo, se sabe que una derrota contra Herediano en el duelo de mañana marcaría la ida del argentino. Guimaraes no ve con malos ojos volver a dirigir en su país y sería la primera vez que asume en Alajuelense. El entrenador sabe lo que es salir campeón de la liga costarricense, ya que, lo hizo en tres oportunidades con el Saprissa.