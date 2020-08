Alexandre Guimaraes desmiente vínculo con Alajuelense

El debut de Bryan Ruiz no ha sido lo único que estuvo en boca de todos en Alajuelense. Otro nombre resonó en los últimos días, en una reverberación dotada mayormente de especulación: Alexandre Guimarães. Una fotografía hacía palpable ese murmullo, aunque tanto el entrenador como el máximo directivo dieron explicaciones al respecto.

"Yo vi la fotografía, no hay nada hasta ahora", explicó tajante "Guima" en diálogo con ESPN Digital. La imagen es cuestión es una donde puede verse al técnico junto a Agustín Lleida, presidente de los manudos.

Este último, en tanto, manifestó acerca del material que se viralizó: "Es algo que se prestó para especulaciones". Además, fue claro al respecto de que "nuestro entrenador es Carevic": "El entrenador de la Liga es Andrés Carevic, no puedo decir nada más que eso. Él está seguro en el banquillo y lo verán el próximo sábado ante Herediano".

La imagen de Agustín Lleida junto a "Guima" (Foto: Diario Deportivo CR)

Además, en conversación con Diario Deportivo CR, el directivo dijo: "Alexandre y yo somos gente de fútbol, y nos juntamos a hablar de fútbol como me junto con mucha gente que es referencia de este país, porque soy una persona que no quiere dejar de aprender. Y que yo sepa para hablar de fútbol no es necesario escondernos".

Este fin de semana los rojinegros afrontarán un duro encuentro ante Herediano, club que se ha reforzado bien en el mercado de pases. ¿Logrará volver a la victoria contra el Team? ¿O seguirá dejando puntos por el camino?