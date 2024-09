La Selección de Nicaragua debutó hoy en la Liga de Naciones de la Concacaf, lo hizo con un apretado triunfo de 1-0 en la cancha de Guayana Francesa, pero todo fue gracias a un solitario tanto de Widman Talavera quien fue el héroe para su país en un juego que se estaba complicando.

El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa partía como favorito para llevarse la victoria, pero aunque lo hizo no fue de la manera esperada y en momentos se pensó que iba a tropezar, pero se consiguió con el tanto salvador del joven Talavera.

Al minuto 95 un balón por la banda de la izquierda no pudo ser rechazado de gran manera por los defensores, un mal despeje dejó ola pelota a Widman Talavera que con un tiro dentro del área para poder hacer el 1-0 definitivo.

¿Quién es Widman Talavera?

El futbolista de 21 años es parte del Real Estelí de la primera división, con el que se ha formado futbolísticamente y que gracias a sus actuaciones le ha permitido ser parte de las convocatorias del Fantasma Figueroa que a pesar de su juventud le ha dado protagonismo.

Talavera ya sabe que es defender a los pinoleros esto gracias a su participación en procesos Sub-17 y Sub-20, en los que también tuvo buenas actuaciones, por lo que se encamina a ser uno de los referentes de los nicaragüenses.

“Sigan confiando en nosotros siempre, vamos a dar todo hasta el final en cada partido, porque jugamos por nuestra patria con todo el corazón. Vamos a darlo todo contra el rival que nos toque. Estoy muy feliz por este gol, era lo que tanto esperaba y creo que fue un regalo grande que Dios me dio, estoy muy contento”, redactó Talavera tras su anotación.