Desde que Marco “El Fantasma” Figueroa tomó las riendas de la Selección de Nicaragua, varios futbolistas de Costa Rica han aceptado nacionalizarse para representar a la Azul y Blanco. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de Juan Luis Pérez, Jason Vega o Nextaly Rodríguez.

Sin embargo, la búsqueda del técnico chileno por incorporar a más elementos todavía no cesa: tiene en carpeta a cerca de veinte jugadores que militan en la Primera División del fútbol tico con raíces nicaragüenses.

“Sigo a la liga de Costa Rica, a todos los jugadores que tiene posibilidades de venir. Estoy pendiente de cada uno”, aseguró Figueroa en el programa Esto es Fútbol, de Nica Sports, revelando que uno de ellos se sumaría en la próxima fecha FIFA.

“Está contactado e invitado. Nos mandó su pasaporte y es nicaragüense. Si Dios quiere y todo sale bien, él vendrá en octubre”, externó. En ese mes, el combinado centroamericano se jugará su futuro en la Concacaf Nations League frente a Jamaica y Guayana Francesa.

¿Quién es el juvenil de Costa Rica que podría representar a Nicaragua?

Si bien el DT de Nicaragua no develó de quién se trata, el periódico La Prensa conoció que el único jugador tico de origen nicaragüense que tiene toda su documentación al día es Ariel Aráuz, quien milita en Club Sport Herediano.

Se trata de un volante de 23 años, nacido en Matagalpa, cuyo vínculo con el equipo Rojiamarillo empezó en la última pretemporada. “Al final me adapté un poco a la idea de Walter (Centeno) y eso hizo que me pudiera quedar”, contó en Radio Columbia.

Aráuz tuvo un buen debut en Herediano, ingresando de cambio en la Supercopa que le ganaron por penales a Saprissa. “Juega bien al fútbol y es sumamente inteligente (…) Había aprendido conmigo en Guadalupe, tenía el camino recorrido en relación a la idea”, dijo Centeno.

Aráuz en acción durante la Supercopa contra Saprissa. (Foto: Herediano)

Empero, desde que “Paté” fue despedido y Jafet Soto se sentó en el banquillo, empezó a perder terreno. En total, jugó 10 partidos y dio una asistencia en la victoria 2-0 contra Sporting.

El ídolo de Alajuelense que impulsó la carrera de Ariel Aráuz

El mediocampista reveló que Mauricio Montero, ex zaguero, multicampeón y capitán de Alajuelense, fue uno de los primeros en echarle el ojo: “Hice un trabajo en Escazú hasta los 15 años, de ahí me agarró el ‘Chunche’ y me llevó a la Liga”.

“No pude debutar ahí, se me acabó el contrato y me fui para Heredia. Después fui a Guanacasteca, a Grecia y hasta ahora me trajeron a pretemporada”, explicó meses atrás Aráuz, quien también pasó por la Selección Sub-20 de Costa Rica.