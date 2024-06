La Selección de Nicaragua tuvo un estreno inmejorable en las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026. No solo ganó, sino que gustó y goleó 4-1 a Montserrat en el Estadio Nacional por la primera fecha, dando un paso firme en el Grupo D. Los tantos corrieron por cuenta de Jaime Moreno, Junior Arteaga, Jacob Montes y Harold Medina.

Uno de los futbolistas con una importante labor en el encuentro, pese a no haber inflado la red, fue Juan Barrera. El histórico capitán de la Azul y Blanco jugó desde el arranque y participó en los ataques del onceno. Incluso, habilitó al espacio al lateral Josué Quijano para que asistiera a Moreno en el inicio de la remontada.

Sin embargo, en la conferencia de prensa post juego ocurrió un episodio que lo tuvo a él como protagonista. Y, principalmente, al seleccionador nacional Marco Antonio Figueroa. Un hecho no menor, que contrasta con el clima de felicidad y armonía que seguramente generó a lo interno del plantel el triunfo del miércoles.

¿Qué le dijo el “Fantasma” Figueroa a Juan Barrera?

Cuando un periodista le consultó al técnico chileno si le sorprendió tácticamente la propuesta ofensiva de los caribeños y que salieran a presionar alto, este le cedió de forma inesperada el micrófono a Barrera: “Me gustaría que esa pregunta la contestara Juan, para que se den cuenta de lo que uno trabaja y lo que ustedes no saben”, aclaró.

“La verdad que no, no nos esperábamos que Montserrat viniera a jugar así hoy. Pero son cosas del fútbol, nosotros nos preparamos para este tipo de momentos. De verdad que felicitar al grupo, estuvimos a la altura. Sabemos que estas son Eliminatorias, no está para más. Y son tres puntos que nos hacen empezar con el pie derecho”, respondió el futbolista de Managua FC.

Inmediatamente, el “Fantasma” Figueroa tomó la palabra y sorprendió hasta al propio Juan Barrera con su respuesta: “Déjame ahondar un poquito. Él está más perdido que en la cancha “, aseguró, faltándole el respeto a uno de los mejores futbolistas nicaragüenses de la historia, quien se mostró incómodo con la situación.

“Podría haber traído mi iPad para que usted se dé cuenta de que con los sistemas de juego que nosotros tenemos, tenemos inteligencia deportiva. Los últimos juegos que hizo Montserrat, ellos lo vieron, con línea de tres. Y también tenemos resultados con línea de cuatro, el 4-3-3, que es con el que jugó Montserrat. Nosotros cuando nos dimos cuenta del parado, modificamos la marca”, añadió el chileno.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Nicaragua?

El próximo partido de Nicaragua será contra Belice y tendrá lugar el próximo sábado 8 de junio, a las 18:00 horas, en el FFB Stadium de Belmopán. Este será el último cotejo de la Selección por Eliminatorias Concacaf hasta septiembre.