Nicaragua buscará corrobar su buen debut en Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 ante los sanvicentinos. Y este podría ser el once titular de Marco Figueroa.

Nicaragua vs San Vicente y las Granadinas hoy por Liga de Naciones de la Concacaf 2022: la posible alineación de Marco Figueroa por la fecha 2

La Selección de Nicaragua se enfrentará hoy a San Vicente y las Granadinas por la 2ª jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23. La Azul y Blanco tiene la chance de seguir perpetuando su andar ganador ante unos sanvicentinos que, a priori, son un rival inferior. Pero que le han llevado problemas a Bahamas pese a guardar futbolistas para recibir a los Pinoleros.

Marco Figueroa deberá lidiar con las ausencias de Henry García, Marvin Fletes, Denvern Fox, Melvin Hernández y Junior Arteaga por Covid-19. Y podrían ser más: "Tenemos jugadores con mucho corazón (...), entró Flores por la lesión de Acevedo, tuvo que entrar Rodríguez por la lesión de Barrera", dijo el chileno post juego. Sin embargo, no hubo un parte médico oficial de la Fenifut al respecto.

En el caso de los Vincy Heat, en la jornada anterior cayeron 1-0 ante Bahamas habiendo hecho más méritos que su rival. Aunque no pudieron contar con su timonel, Kendale Mercury (Covid), y reservaron a titulares como Yorke, Anderson, Spring y Solomon para el cruce de hoy. A pesar de ello, Nicaragua es favorita y el objetivo no debe perderse de vista: conseguir el liderato del Grupo C, el ascenso a Liga A y la clasificación a la Copa Oro 2023.

Nicaragua vs San Vicente y las Granadinas: día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido

El encuentro entre Nicaragua y San Vicente y las Granadinas se jugará hoy, lunes 6 de junio, a las 13:00 horas en el Estadio Arnos Vale. Podrá verse EN VIVO mediante Canal 6 (Nicaragua) y ViX en toda Centroamérica, México y Estados Unidos (allí también lo emitirá Paramount+).

El posible XI de Nicaragua ante San Vicente y las Granadinas

Marcos Figueroa podría parar el siguiente once para enfrentar al seleccionado sanvicentino: Douglas Forvis; Josué Quijano, Christian Gutierrez, Cristian Reyes, Francisco Flores; Henry Niño, Matías Belli y Richard Rodríguez; Bryan López, Jaime Moreno y Byron Bonilla.