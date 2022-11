La Copa del Mundo Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Este Mundial tendrá su partido inaugural el 20 de noviembre (el primer partido será entre qataríes y ecuatoriano) y cerrará con el encuentro final, el 18 de diciembre. Serán 64 partidos los que se realizarán en este torneo, donde las 32 mejores selecciones del planeta se enfrentan en una apasionante e histórica edición, en busca de convertirse en los próximos campeones mundiales de la disciplina.

¿Será bicampeón Francia? ¿Darán el golpe en la mesa favoritos como Argentina, Inglaterra o Alemania? Todas esas preguntas serán respondidas cuando empiece a rodar el balón en el continente asiático y, para que no te pierdas ningún encuentro, te enseñaremos el fixture y cuándo disfrutarás de los partidos en Nicaragua.

Fase de grupos

El partido inaugural, Qatar vs. Ecuador será el que dé comienzo a la fase de grupos de la Copa del Mundo. Mientras que cerrarán esta instancia los últimos encuentros del Grupo G, Camerún vs Brasil y Serbia vs. Suiza, ambos a la misma hora: 1:00 pm, hora de Nicaragua.

Grupo A: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Qatar vs. Ecuador 20/11/2022 10:00 AM Senegal vs. Países Bajos 21/11/2022 10:00 AM Qatar vs. Senegal 25/11/2022 7:00 AM Países Bajos vs. Ecuador 25/11/2022 10:00 AM Países Bajos vs. Qatar 29/11/2022 9:00 AM Ecuador vs. Senegal 29/11/2022 9:00 AM

Grupo B: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Inglaterra vs. Irán 22/11/2022 7:00 AM Estados Unidos vs. Gales 22/11/2022 1:00 PM Gales vs. Irán 26/11/2022 4:00 AM Inglaterra vs. Estados Unidos 26/11/2022 1:00 PM Gales vs. Inglaterra 30/11/2022 1:00 PM Irán vs. Estados UnidoS 30/11/2022 1:00 PM

Grupo C: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Argentina vs. Arabia Saudita 22/11/2022 4:00 AM México vs. Polonia 22/11/2022 10:00 AM Polonia vs. Arabia Saudita 26/11/2022 7:00 AM Argentina vs. México 26/11/2022 1:00 PM Polonia vs. Argentina 30/11/2022 1:00 PM Arabia Saudita vs. México 30/11/2022 1:00 PM

Grupo D: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Dinamarca vs. Túnez 22/11/2022 7:00 AM Francia vs. Australia 22/11/2022 1:00 PM Túnez vs. Australia 26/11/2022 4:00 AM Francia vs. Dinamarca 26/11/2022 10:00 AM Túnez vs. Francia 30/11/2022 9:00 AM Australia vs. Dinamarca 30/11/2022 9:00 AM

Grupo E: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Alemania vs. Japón 23/11/2022 7:00 AM España vs. Costa Rica 23/11/2022 10:00 AM Japón vs. Costa Rica 27/11/2022 4:00 AM España vs. Alemania 27/11/2022 1:00 PM Japón vs. España 01/12/2022 1:00 PM Costa Rica vs. Alemania 01/12/2022 1:00 PM

Grupo F: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Marruecos vs. Croacia 23/11/2022 4:00 AM Bélgica vs. Canadá 23/11/2022 1:00 PM Bélgica vs. Marruecos 27/11/2022 7:00 AM Croacia vs. Canadá 27/11/2022 10:00 AM Croacia vs. Bélgica 01/12/2022 9:00 AM Canadá vs. Marruecos 01/12/2022 9:00 AM

Grupo G: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Suiza vs. Camerún 24/11/2022 4:00 AM Brasil vs. Serbia 24/11/2022 1:00 PM Camerún vs. Serbia 28/11/2022 4:00 AM Brasil vs. Suiza 28/11/2022 10:00 AM Camerún vs. Brasil 02/12/2022 1:00 PM Serbia vs. Suiza 02/12/2022 1:00 PM

Grupo H: días y horarios

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA Uruguay vs. Corea del Sur 24/11/2022 7:00 AM Portugal vs. Ghana 24/11/2022 10:00 AM Corea del Sur vs. Ghana 28/11/2022 7:00 AM Portugal vs. Uruguay 28/11/2022 1:00 PM Corea del Sur vs. Portugal 02/12/2022 9:00 AM Ghana vs. Uruguay 02/12/2022 9:00 AM

Octavos de final: días y horarios

Apenas un día de diferencia será lo que separará a la fase de grupos de los octavos de final. El primer compromiso de esta instancia se realizará el día 3 de diciembre a las 9:00 am, hora nicaragüense, mientras que el último se disputará el día 6 de diciembre a la 1:00 pm, hora de Nicaragua.

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA 1A vs. 2B 03/12/2022 9:00 AM 1C vs. 2D 03/12/2022 1:00 PM 1D vs. 2C 04/12/2022 9:00 AM 1B vs. 2A 04/12/2022 1:00 PM 1E vs. 2F 05/12/2022 9:00 AM 1G vs. 2H 05/12/2022 1:00 PM 1F vs. 2E 06/12/2022 9:00 AM 1H vs. 2G 06/12/2022 1:00 PM

Cuartos de final: días y horarios

Sólo 3 días de descanso entre ambas fases eliminatorias. Los cuartos de final comienzan el día 9 de diciembre a las 9:00 am y cierran el día 10 de diciembre a la 1:00 pm.

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA CF5 vs. CF6 09/12/2022 9:00 AM CF1 vs. CF2 09/12/2022 1:00 PM CF7 vs. CF8 10/12/2022 9:00 AM CF4 vs. CF3 10/12/2022 1:00 PM

Semifinales: días y horarios

Tan sólo 1 día de diferencia es lo que separa a ambos partidos de semifinales. La primera será el día 13 de diciembre y la segunda el 14 de diciembre, con la misma hora para ambos, 1:00 pm.

PARTIDOS FECHA HORA EN NICARAGUA SF1 vs. SF2 13/12/2022 1:00 PM SF3 vs. SF4 14/12/2022 1:00 PM

Final y partido por el tercer puesto: días y horarios

El partido por el tercer lugar suele ser la antesala al partido final del Mundial. Se realizará un día antes, el 17 de diciembre, mientras que el 18 de diciembre será el día de la gran Final de la Copa Mundial.

Partido por el tercer puesto: día y horario

PARTIDO FECHA HORA EN NICARAGUA Perdedor1 vs. Perdedor2 17/12/2022 9:00 AM

Final: día y horario