Honduras no pudo frenar la buena marcha de Argentina que, con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, se impuso 3-0 y estiró su invicto a 34 partidos.

No hubo caso. Lionel Messi frotó la lámpara y la Selección de Honduras no pudo torcer su destino: perdió 3-0 en el Hard Rock Stadium de Miami ante una Argentina que estiró su invicto a 34 partidos. Los roles estuvieron claros desde el principio: la Albiceleste fue dueña de la posesión y la 'H' esperó en su campo, dispuesta a contragolpear. Algo que no sucedió, pues la presión post pérdida de unos ordenados sudamericanos fue tan agresiva como eficiente.

Los dirigidos por Diego Vázquez fueron subyugados en los primeros 20 minutos. El "Papu" Gómez y De Paul dieron avisos con sus remates de lo que se iba a venir, pero Lautaro Martínez fue quien no perdonó (16'). Gómez picó en diagonal hacia el área, Messi lo encontró con un envío en largo a las espaldas de la defensa catracha y este habilitó de primera intención al atacante del Inter para que definiera a bocajarro.

En los minutos siguientes, el juego se volvió friccionado, sobre todo por parte de Honduras, y entró en un bache. Sin embargo, los argentinos seguían controlando el trámite. La acción más destacada —por lo peculiar que fue— ocurrió al 35', cuando "Buba" López le hizo un doble enganche a Martínez. Pero Messi despertó a todos de su letargo filtrando nuevamente un pase al área con el que encontró a Lo Celso, quien fue sujetado de la camiseta por Santos. Claro penal. Y "La Pulga" lo cambió por gol al 46'.

Durante el complemento, el dominio se intensificó. Lionel Scaloni mandó al campo a jugadores verticales y veloces como Almada o Álvarez que complicaron en demasía a la defensa Bicolor. Vázquez respondió poniendo a Palma y Solano, pero de poco sirvió pues no había salida clara. Así llegó el tercer gol: Fernández le robó la esférica a Arriaga, dejándosela servida a Lionel Messi (69') y este, viendo que López estaba adelantado, no dudó en definir por encima de su humanidad.

A pesar de haber recibido tres tantos, "Buba" tuvo intervenciones vitales que privaron a Argentina de concretar una goleada mucho más abultada. Dicha actuación lo erigió como el mejor jugador de la 'H', que, consciente de los irreversible que se había vuelto el marcador, padeció los minutos finales. Así las cosas, Honduras deberá enfocarse en su próximo amistoso contra Guatemala, el cual tendrá lugar este martes 27. Mismo día en el cual la Albiceleste cerrará su gira por Estados Unidos midiéndose a Jamaica.