Es común que haya jugadores de ascendencia de Centroamérica en distintas partes del mundo y las Federaciones tienen que estar atentas para anticiparse a otras selecciones que se lo quieren llevar. Uno de los casos a seguir de cerca es el de Elio Castro, una joya que está en Europa y podría representar a Nicaragua.

Nació en Suiza en el 2004, su padre es nicaragüense y juega en la cantera de BSC Young Boys, un club importante del viejo continente. El portero de 17 años ha demostrado un nivel muy alto y no sería raro que para el próximo año pegue el gran salto para sumarse al primer equipo de la institución europea.

El guardameta tuvo un nivel muy alto por lo que logró pasar de la Sub 17 a la Sub 18 y en este 2022 llegó a la categoría Sub 19. Su crecimiento se debe a un impresionante nivel que está demostrando en todos los encuentros en los que les toca atajar. Nicaragua debería empezar a entablar pláticas con él.

Para demostrar su impresionante actualidad, Elio Castro fue parte del BSC Young Boys que participó de la última UEFA Youth League. Jugó contra equipos como el Manchester United y hasta es observado por otros conjuntos europeos que ven en él un proyecto más que interesante para un futuro.

El portero puede representar tanto a Suiza como Nicaragua y todavía no fue contactado por ninguna de las dos selecciones. A los pinoleros les vendría muy bien poder sumar un jugador en una liga importante de Europa. Veremos si empiezan a moverse o dejaron pasar una gran oportunidad.