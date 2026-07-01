¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Adham Makhadmeh

Para Makhadmeh, el desafío será manejar un partido de eliminación directa, con una selección europea candidata y un rival africano que ya demostró que puede competir.

Adham Makhadmeh será el árbitro principal del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este miércoles 1° de julio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium.

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La designación pone a un juez jordano al frente de un cruce con mucho contraste. Inglaterra llega con favoritismo, plantel de elite y obligación de avanzar; Congo, en cambio, aparece como una de las grandes historias africanas del torneo.

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Para Makhadmeh, el desafío será manejar un partido de eliminación directa, con una selección europea candidata y un rival africano que ya demostró que puede competir contra equipos de mayor ranking.

Quién es Adham Makhadmeh, árbitro de Inglaterra vs. Congo

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es un árbitro jordano nacido el 13 de febrero de 1987 en Irbid. Es internacional FIFA desde 2013 y forma parte de la AFC, la Confederación Asiática de Fútbol.

Su carrera se construyó principalmente en el fútbol asiático. Dirigió partidos de competiciones de clubes de la AFC, encuentros internacionales de selecciones y torneos regionales, hasta llegar a una designación mundialista en 2026.

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Makhadmeh también tuvo participación en competiciones como la Copa Asiática, torneos juveniles de FIFA y partidos de clasificación mundialista en Asia. Ese recorrido le permitió ganar experiencia en contextos de mucha presión, con estilos de juego muy distintos.

El Mundial 2026 es su primera Copa del Mundo como árbitro principal. Por eso, su presencia en un partido como Inglaterra vs. Congo representa una prueba importante dentro de su carrera internacional.

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Antecedentes internacionales de Adham Makhadmeh

Adham Makhadmeh ya tuvo actividad en el Mundial 2026 antes de este cruce de 16avos.

En la fase de grupos dirigió España 0-0 Cabo Verde, por el Grupo H, uno de los resultados más sorpresivos de la primera ronda. Luego estuvo a cargo de Bélgica 5-1 Nueva Zelanda, por el Grupo G.

Esos dos antecedentes le dieron rodaje dentro del torneo antes de pasar a una instancia de eliminación directa. En ambos partidos tuvo que administrar contextos distintos: un empate histórico para un debutante ante una potencia europea y un encuentro con amplio dominio belga.

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El partido entre Inglaterra y Congo será su tercer encuentro como juez central en esta Copa del Mundo y el primero en un mata-mata. La diferencia es clara: en fase de grupos todavía existe margen de tabla; en 16avos, una decisión fuerte puede definir la continuidad o la eliminación.

Por qué Inglaterra vs. Congo puede exigir al árbitro

El partido puede ser más incómodo de lo que indica el ranking.

Inglaterra probablemente intentará controlar desde la posesión, mover la pelota con paciencia y encontrar espacios entre líneas. Si el equipo de Tuchel se instala en campo rival, Congo deberá defender bajo presión y cuidar mucho los contactos cerca del área.

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Congo, en cambio, puede apostar por un plan más directo: bloque compacto, transiciones rápidas y ataques con Yoane Wissa como una de sus principales amenazas. Ese tipo de juego puede generar duelos intensos, faltas tácticas y muchas acciones de disputa.

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Cuerpo arbitral de Inglaterra vs. Congo

El equipo arbitral de Inglaterra vs. Congo tendrá conducción jordana.

Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania).

Adham Makhadmeh (Jordania). Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania).

Mohammad Alkalaf (Jordania). Asistente 2: Ahmad Al Roalle (Jordania).

Ahmad Al Roalle (Jordania). Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita).

Khalid Alturais (Arabia Saudita). VAR: Khamis Al Marri (Qatar).