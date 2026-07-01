Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Thomas Tuchel llegó a esta instancia como ganador del Grupo L, con 7 puntos.

Inglaterra enfrenta este miércoles a República Democrática del Congo por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido en el que parte como favorita, pero con una advertencia clara: Congo ya demostró que puede incomodar a selecciones grandes.

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El equipo de Thomas Tuchel llegó a esta instancia como ganador del Grupo L, con 7 puntos. Debutó con un triunfo 4-2 ante Croacia, empató 0-0 frente a Ghana y cerró con una victoria 2-0 contra Panamá.

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Congo, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo K. Empató 1-1 contra Portugal, perdió 1-0 ante Colombia y consiguió la clasificación con un 3-1 frente a Uzbekistán. Ahora ambos se cruzan en Atlanta, con un lugar en octavos en juego.

Qué pasa si Inglaterra le gana a Congo

Si Inglaterra le gana a Congo, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría sostener su condición de candidata y seguir en carrera después de una fase de grupos invicta. Además, sería una señal importante para un equipo que todavía busca una actuación completa en el torneo.

El ganador de este partido enfrentará en octavos a México. Por eso, superar a Congo no solo significa avanzar: también implica entrar en una llave con mucha carga emocional, ya sea contra uno de los anfitriones o contra una selección sudamericana que viene de dar un golpe fuerte ante Alemania.

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Para Inglaterra, ganar sería cumplir con la lógica previa. Pero el equipo de Tuchel deberá hacerlo sin subestimar a un rival que ya le sacó un empate a Portugal y que llega con confianza después de una victoria histórica.

Qué pasa si Inglaterra empata contra Congo

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Inglaterra y Congo igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser peligroso para Inglaterra. Aunque llega mejor ubicada en el ranking y con un plantel superior, cuanto más se alargue el partido, más crecerá la presión sobre sus futbolistas.

Para Congo, en cambio, llevar el cruce al alargue o a los penales puede ser una vía real para emparejar la diferencia. En una definición emocional, la historia, el ranking y el favoritismo pesan menos que la ejecución.

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Qué pasa si Inglaterra pierde contra Congo

Si Inglaterra pierde contra Congo, quedará eliminada del Mundial 2026.

Sería uno de los golpes más fuertes del torneo. Inglaterra llegó como cabeza de serie, ganó su grupo y aparece entre las mejores selecciones del ranking FIFA. Una eliminación en 16avos sería un fracaso deportivo de enorme impacto.

El golpe sería todavía mayor porque enfrente estará una selección que vuelve a una instancia mundialista decisiva después de décadas y que llegó como tercera de grupo. Para los ingleses, caer en Atlanta significaría despedirse antes de lo esperado y abrir una ola de críticas.

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Para Congo, en cambio, sería una victoria histórica: dejar afuera a una potencia mundial y meterse entre las mejores 16 selecciones del torneo.

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En resumen

Si Inglaterra gana, avanza a los octavos de final y enfrentará a México.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

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Si Inglaterra pierde, queda eliminada del Mundial 2026 y Congo dará uno de los grandes golpes de la fase eliminatoria.