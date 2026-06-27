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¿Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

Después de jugar en las primeras jornadas ante Argelia y Austria, Messi no sale de inicio contra Jordania.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El 10 no sale de titular en la tercera jornada.
© Getty ImagesEl 10 no sale de titular en la tercera jornada.

La Selección Argentina disputará su último partido de la fase de grupos este sábado 27 de junio frente a Jordania, justamente cuando se cierra la primera etapa del Mundial 2026.

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El campeón defensor ya se clasificó como líder del Grupo J tras superar a Argelia por 3-0 en el primer juego y 2-0 a Austria en el segundo. Ahora, buscará seguir con el camino perfecto sin la presencia de Lionel Messi en el equipo titular.

El 10 y capitán de Argentina no saltará al terreno de juego por decisión técnica de Lionel Scaloni. El entrenador de la Albiceleste prefirió resguardar a varias de sus principales figuras y le dará oportunidad a aquellos que no vieron minutos en esta Copa del Mundo.

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De todas maneras, se espera que Messi juegue algunos minutos en la segunda mitad. El máximo goleador en la historia de los Mundiales y también en lo que va de esta edición de 2026 buscará aumentar la ventaja sobre sus principales competidores, Haaland, Mbappé y Harry Kane.

Después de este encuentro, el combinado argentino se medirá contra Cabo Verde en la ronda de 16avos de final el próximo viernes 3 de julio. Tendrá prácticamente una semana para preparar su primer juego de eliminación directa.

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El 11 que eligió Scaloni en Argentina para jugar ante Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso; Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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