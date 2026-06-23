Cuál es el ranking FIFA de Ghana y cuántos puestos lo separan de Inglaterra en el Mundial 2026

El partido se jugará este martes 23 de junio en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium.

Ghana llega al partido contra Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026 con una de las diferencias más amplias de la segunda fecha en el ranking FIFA. El seleccionado africano aparece en el puesto 73, mientras que los ingleses se ubican en el 4.º lugar.

La distancia entre ambas selecciones es de 69 puestos. Ese dato marca con claridad el favoritismo de Inglaterra en la previa, pero el inicio del grupo dejó una señal importante: Ghana también llega con tres puntos y con la posibilidad de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

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El partido se jugará este martes 23 de junio en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium. Los dos equipos ganaron en su debut: Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia, mientras que Ghana venció 1-0 a Panamá con un gol en el descuento.

Cuál es el ranking FIFA de Ghana

Ghana ocupa el puesto 73 del ranking FIFA masculino en la actualización previa al inicio del Mundial 2026.

Ese lugar la ubica como la selección peor posicionada del Grupo L, por detrás de Inglaterra, Croacia y Panamá. También la coloca lejos de los equipos que aparecen como candidatos desde la clasificación mundial.

Sin embargo, el arranque del Mundial le dio otro sentido a la comparación. Ghana comenzó con una victoria 1-0 ante Panamá, un resultado que le permitió quedar en la parte alta del grupo y llegar al cruce contra Inglaterra con margen.

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Para el equipo africano, el ranking marca una distancia evidente, pero el triunfo en la primera fecha le abrió una oportunidad enorme: si vuelve a ganar, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final.

Cuál es el ranking FIFA de Inglaterra

Inglaterra ocupa el puesto 4 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones mejor ubicadas del planeta.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel aparece solo por detrás de Argentina, España y Francia en la clasificación previa al torneo. Esa posición refuerza su lugar entre los candidatos y explica por qué parte como favorito en el partido contra Ghana.

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El debut inglés acompañó esa expectativa desde el resultado. Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un partido de alto ritmo, con mucho peso ofensivo, aunque también con aspectos defensivos por corregir.

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Ante Ghana, el desafío será sostener la jerarquía que marca el ranking y evitar que el partido se transforme en un intercambio abierto. Con una victoria, Inglaterra también quedará clasificada a la siguiente ronda.

Inglaterra ocupa el puesto 4 en el ranking de la FIFA. Foto: @England

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo L

El Grupo L tiene una diferencia fuerte entre sus integrantes. Inglaterra aparece como la selección mejor posicionada, Croacia también llega dentro del top 15, Panamá se ubica en una zona intermedia y Ghana parte mucho más abajo.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Inglaterra: 4.º

4.º Croacia: 11.º

11.º Panamá: 34.º

34.º Ghana: 73.º

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Ghana busca romper la lógica del ranking

La diferencia de 69 puestos convierte a Inglaterra en favorita, pero el partido no llega con Ghana en una posición de debilidad absoluta. El seleccionado africano ya ganó en el debut y tiene tres puntos, la misma cantidad que su rival.

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Ese contexto cambia la lectura. Ghana no necesita salir a demostrar que pertenece al torneo: ya dio un primer paso ante Panamá. Ahora buscará un golpe mucho más grande contra una potencia europea.

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Inglaterra tendrá más nombres, más valor individual y mejor ubicación FIFA. Ghana, en cambio, intentará apoyarse en el orden, la intensidad y la confianza que le dio su primer triunfo.

Una victoria puede clasificar a cualquiera de los dos

El ranking marca una distancia enorme, pero la tabla del Grupo L pone a Inglaterra y Ghana en la misma línea: los dos tienen 3 puntos.

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Por eso, el cruce en Boston tiene premio inmediato. El ganador llegará a 6 unidades y se meterá en los 16avos de final con una fecha de anticipación.

Para Inglaterra, sería confirmar su candidatura. Para Ghana, en cambio, sería uno de los resultados más importantes de su historia reciente en Mundiales: vencer a una selección top 5 del ranking y asegurar la clasificación antes de la última fecha.

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Datos de Inglaterra vs. Ghana

Partido: Inglaterra vs. Ghana.

Inglaterra vs. Ghana. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Estadio: Boston Stadium / Gillette Stadium.

Boston Stadium / Gillette Stadium. Ranking FIFA de Inglaterra: 4.º.

4.º. Ranking FIFA de Ghana: 73.º.

73.º. Diferencia: 69 puest