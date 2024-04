La vida está llena de oportunidades únicas que solo se presentan una vez, y para Yefry Gutiérrez, un joven oriundo de Choluteca, Honduras, esa oportunidad ha llegado a sus 17 años en forma de una oferta para jugar al fútbol en Brasil, el país del fútbol por excelencia.

El camino del juvenil catracho no ha sido fácil, como lo relató su padre: “Él me dijo un sábado, ‘papá, voy a jugar para el Santa Inés, vamos’, y fuimos. Y yo sentado ahí, esperando que le dieran un ratito y no me le daban, y yo me desesperaba porque yo sabía que era bueno. Me precipité y le dije que nos fuéramos, pero él me dijo, ‘no, papá, esperemos’. La fe de él es la que le ha impulsado“.

Desde los 10 años, Yefry comenzó su pasión por el fútbol, obteniendo su primer balón y, poco después, sus tan ansiados tacos. Desde ese momento, su amor por este noble deporte solo ha crecido.

En entrevista con Cinco Deportivo de Deportes TV, el juvenil declaró: “El fútbol es todo para mí, es emotivo la verdad. Al ver esos jugadores en Europa, uno se motiva para llegar a esas instancias“. Además, mencionó a sus referentes a nivel local e internacional, destacando a jugadores como Van Dijk, Sergio Ramos, Luis Vega y André Orellana.

¿Dónde jugará Yefry Gutiérrez?

Su talento no pasó desapercibido. Su entrenador en la AFFI Academia lo describe como un defensa casi completo, y fue descubierto por Borja Alcajo, un cazatalentos español que lo recomendó al Atlético Paranaense de Brasil. Inicialmente, Yefry irá cedido con una opción de compra para el equipo brasileño.

Al ser preguntado sobre lo que representa para él tener la oportunidad de jugar en un equipo histórico del fútbol brasileño, Yefry no pudo contener las lágrimas. “La verdad me ilusiona. Es algo que he querido y que me motiva para sacar adelante a mi familia. Estas lágrimas son de alegría y entusiasmo, de saber que voy a salir del país y luchar por un sueño que siempre he deseado”.

¿Cuándo viajará Yefry Gutiérrez a Brasil?

Se espera que Yefry parta hacia Brasil en el mes de junio, tras superar una lesión que modificó sus planes. Empacará su maleta con sus sueños e ilusiones de salir adelante y destacar primero por su familia y luego por su carrera y el futuro del fútbol hondureño.

