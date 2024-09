Para nadie es un secreto que Luis Palma está viviendo un calvario en el Celtic de Glasgow, club en el que pasó de ser una estrella a perder el protagonismo, situación que preocupa en Honduras y uno que no es ajeno a esta situación es el exjugador Emilio Izaguirre.

El ahora director deportivo de Motagua es una leyenda en los hoops, en el que logró afianzarse y ganarse un lugar como titular, así ganar varios títulos, por lo que se tomó el tiempo para hablar del momento de Palma por lo que dio una serie de consejos para que su compatriota pueda destacar.

¿Qué cree que le pasa a Luis Palma?

“Es bien complejo, yo no fui cedido, fui titular desde que llegué, pero luego capté todo rápido. Si uno es profesional 200% ahí se tiene que ser al 1,000 por 1,000. Tiene que aprender a comer, dormir y entrenar al 2,000 porque ahí uno se va a encontrar a compañeros que son más profesionales que uno, ahí donde uno compite internamente”

“Celtic es un equipo muy exigente como su afición. Si no está de titular es que la falta algo, ahí no dejan nada por fuera. Hasta en los entrenos hay cámaras para ver cada uno lo que hace. Algo debe estar pasando y debe preocuparse porque ahí no perdonan a nadie, de enfocarse de que esa oportunidad se le puede pasar y ojalá que no, es un gran muchacho y jugador, ojalá que esta temporada regrese a la titularidad”.

¿Qué le puede aconsejar a Luis Palma?

“Me toca apoyarlo, nos toca a los hondureños. Nos representa en Europa, compite en Champions League y eso es bonito. Si no hay hondureños ahora ya están los panameños y costarricenses. No se puede enfermar, lesionar… Cuando yo me lesioné contrataron a dos laterales izquierdos. Yo entrené y subí en una montaña para probarme, es cosa mental. Regresé y me adueñé del puesto. Esa es la mentalidad que debe tener todo deportista, uno debe mejorar con trabajo”.

¿Qué puede decir del técnico Brendan Rodgers?

“Lo conozco, hablo con él, estuve tres años con él en Celtic, siempre estoy y pregunto lo positivo. Espero que Luis capte todas las indicaciones que se requieren de un equipo tan exigente en Europa”.