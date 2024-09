El delantero hondureño no la está pasando bien en el viejo continente y lo demostró este domingo.

¡No aprovechó! Luis Palma confirmó que no está en su mejor nivel con el Celtic de Glasgow

Buenas noticias llegaron este domingo desde Escocia luego que se confirmara que el hondureño Luis Palma volvería a ser titular con el Celtic de Glasgow, en el compromiso que se tuvo ante el Falkirk por los cuartos de final de la Copa, aunque todo se convirtió en decepción con el pasar de los minutos.

Brendan Rodgers devolvió la confianza al Bicho en este compromiso, en el que hizo varias rotaciones y le dio participación a elementos que casi no han jugado, pero el hondureño a pesar de eso no aprovechó su oportunidad y eso se notó en el campo.

Partido con más pena que gloria para Luis Palma

Luis Palma estuvo 60 minutos dentro del terreno de juego, cuando Celtic perdía 2-1 el partido ante el conjunto de la Segunda División, por lo que Rodgers no tuvo piedad y no dudó en sacarlo rápidamente en especial porque su aporte en el campo no fue el más destacado.

El catracho apenas tuvo protagonismo, por lo que el entrenador fue contundente con su decisión y confirmó que Palma no es una de sus mejores opciones, más porque este no aprovechó la opción de poder demostrar que tiene nivel para recuperar la titularidad.

Al final, Celtic dio una gran remontada tras la salida de Luis Palma, luego que aparecieran los dobletes de Adam Idah y Nicolás Kunh, quienes pusieron el definitivo 5-1 en el marcador y así darles la clasificación.

El próximo partido de Celtic y Luis Palma

El club del legionario de Honduras volverá a jugar el próximo sábado cundo enfrente al Johnstone por la jornada seis de la Liga de Escocia y en el que intentará seguir en la parte alta de la tabla.