"No me sorprendería": en Escocia ven a Luis Palma con un pie afuera del Celtic

El rendimiento de Luis Palma dista de ser el esperado en el Celtic. Una prueba de ello es lo ocurrido el fin de semana, cuando su técnico, Brendan Rodgers, lo sustituyó al minuto 60 del partido que le terminaron ganando 5-2 al Falkirk por la Copa de la Liga.

“Palma en particular no impresionó (…). Fue una oportunidad perdida de mostrarle a su entrenador de lo que es capaz”, aseguró la versión escocesa del tabloide The Sun, mencionando que James Forrest está por delante del extremo en la carrera por la titularidad.

Después del encuentro, el ex Vida posteó una historia de Instagram con un mensaje sobre la “resiliencia” que molestó a algunos aficionados de los Hoops, quienes le recriminan haber generado poco peligro y sacrificarse poco en defensa en los 106 minutos que acumuló hasta ahora.

(Foto: captura de Instagram)

Esta situación no es nueva. Pese a que en la pretemporada tuvo momentos destacados, marcándole al Manchester City y el Chelsea, el hondureño no estuvo a la altura en los partidos oficiales —con la “H” tampoco exhibió su mejor versión— y ello podría marcar su futuro.

¿Luis Palma podría irse del Celtic?

Según el ex jugador y periodista escocés Michael Stewart, a Palma no lo queda mucho tiempo más en el Celtic: “No me sorprendería que en enero lo traspasen a otro equipo, porque no veo que tenga el impacto que se esperaba”, le dijo al medio Scottish Football Social Club.

“Me cuesta ver cómo podría recuperar el terreno perdido, la competencia es dura”, añadió el tres veces campeón de la Premier League con el Manchester United. Esto a pesar de que el club escocés desestimó los sondeos que hubo por el catracho en el anterior mercado de fichajes.

¿Qué equipos de Europa se interesaron en Luis Palma?

De acuerdo a la información del periodista Anthony Joseph, de Sky Sports, Celtic no se mostró abierto a negociar cuando clubes de la Bundesliga (Alemania) y la Ligue 1 (Francia) preguntaron por Luis Palma. Aunque no descartó que pudiera marcharse en la próxima ventana.