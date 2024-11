¡Un caballero! Reinaldo Rueda reaccionó a la agresión sobre Javier Aguirre en el Honduras vs México

La Selección de Honduras superó 2-0 a México en el estadio Francisco Morazán, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, resultado que lamentablemente se vio empañado por la agresión que sufrió el técnico azteca Javier Aguirre.

Reinaldo Rueda no quiso dejar de pasar la oportunidad y lamentó lo sucedido con Aguirre, incluso ofreció disculpas por lo que pasó, incluso se manifestó triste porque sucedió después de un resultado que tuvo que haber provocado una fiesta en el escenario deportivo.

Reinaldo Rueda habla de la agresión a Javier Aguirre

“Con tristeza por todo lo que pasó al final, la verdad que esto no puede volver a suceder ni aquí ni en ningún estadio de Honduras ni del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe me pueden golpear a mí porque él me fue a saludar en el momento, yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar eso”, dijo.

“Presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre porque eso no puede suceder y menos en nuestra sociedad, se daña la fiesta y todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, cómo se brindaron, con esa integridad, la gente como disfrutó y que haya un incidente de estos es muy lamentable”, opinó.

La opinión de Reinaldo Rueda sobre la victoria vs México

“ El desafío es saber asimilar este resultado. La selección mexicana es un equipo muy competitivo. Que esto nos sirva para seguir creyendo, para seguir creciendo, hay que apoyarlos sin alcahuetearlos“ , mencionó.

“Luis (Palma) es un chico muy noble, pero valora mucho su participación en la selección nacional. Por eso preferí que no viniera la fecha anterior y hoy entró con una gran disposición“, finalizó hablando sobre el Bicho.