Michael Chirinos es uno de los futbolistas que viajó a Estados Unidos para la gira de preparación de Olimpia, pero en medio de esto siempre da de que hablar sobre su futuro futbolístico, en el que para nadie es un secreto siempre recibe ofertas para poder cambiar de club.

Chirinos habló para Diario Diez, dejando claro que por el momento no ha sabido que tenga ofrecimientos para salir, pero como sucede siempre hay opciones, pero actualmente está enfocado en los leones blancos, pero no descarta analizar junto a su representante las opciones que existan.

¿Tiene ofertas?

No he hablado con mi representante. De hecho, me dijo que íbamos a hablar la siguiente semana, tenía algo que decirme, no sé, vamos a esperar.

¿Hay oportunidad de irse?

Siempre hay oportunidad, con Olimpia me quedan seis meses y todavía no he tenido conversación con nadie.

Arranca una nueva temporada, se viene la Copa Centroamericana

Nos vamos preparando, bueno, de hecho ya nos estamos en pretemporada que es muy fuerte, ahora a botar todo eso que hemos hecho con partidos importantes, es de ir agarrando ritmo para los juegos de liga local y copa que nos espera.

¿Te ilusiona más un pentacampeonato o Copa Centroamericana?

Las dos, yo he ganado dos Concacaf, me llena de motivación porque se disfruta mucho más, pero también está a la vuelta de la esquina el penta, que es muy importante para nosotros.

En esta copa es donde se miden clubes grandes de Centroamérica

Sí, enfrentar a estos rivales de este tipo es importante para uno, ellos saben que nosotros estamos motivados por la copa.