Michael Chirinos rompió el silencio tras no ganar el Premio Puskas de la FIFA

El hondureño Michaell Chirinos estuvo entre los 11 nominados a ganar el Premio Puskas de la FIFA al mejor gol de año y estaba ilusionado con llevarse el galardón, pero no fue así, pero igual su presencia entre los competidores fue algo histórico para su país así como para Centroamérica.

ver también Histórico: el reconocimiento de la FIFA que pone a Honduras entre los mejores del mundo

El gol de Chirinos en el partido entre Honduras y Costa Rica por el repechaje para clasificar a la Copa América 2024, fue elegido como uno de los mejores, pero fue la chilena de Alejandro Garnacho el que se llevó el Premio Puskas en la gala de los The Best.

De los 11 nominados al Premio Puskas, el hondureño acabó en el noveno lugar, superando solo los goles de Hassan Al Haydos y el de Paul Onuachu, pero tras casi un día después el centrocampista rompió el silencio y se manifestó en sus redes sociales.

Michael Chirinos sobre no ganar el Puskas

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la nominación al premio Puskas. Aunque no nos hayamos llevado el premio, ser considerado para mi fue un honor, representar al país y ponerlo muy en alto. Pero no solo se trata de ganar, sino de inspirar y dejar una huella”, redactó.

“Agradezco a todos los que me apoyaron en cualquier parte del mundo. Su apoyo me impulsa todos los días a seguir adelante, a seguir soñando y a seguir superándome. Es uno de los momentos que me dejaron marcado en mi carrera. ¡Gracias a todos!”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Michaell Chirinos se prepara ahora para disputar la final de la Liga Nacional de Honduras ante Motagua, donde tienen la gran oportunidad de conseguir un histórico pentacampeonato.