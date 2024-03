La Selección de Honduras fracasó en su objetivo de ir a la Copa América 2024, luego de caer 3-1 versus Costa Rica y luego tuvo un empate cuestionado contra El Salvador. Ante esto, Michael Chirinos habló de lo sucedido, en donde se mostró bastante crítico por el desempeño que se tuvo.

El centrocampista no dudó en cuestionar la actitud de algunos jugadores y espera que en los próximos partidos se mejore, en especial porque en junio arrancará la actividad de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y así no complicarse en sus aspiraciones de ir a la Copa Mundial del 2026.

Aspectos a mejorar en la Selección de Honduras

“Estamos dolidos, lo han dicho los compañeros, tenemos que seguir trabajando, no nos ajusta con lo que estamos haciendo, hay que aportarle otras cosas a la selección. Dar el extra, no conformarse con lo que se entrena con el equipo, debemos tener otros conocimientos y otras actitudes para ser jugadores de más experiencia que le puedan ayudar a la selección”, dijo.

“Lo primero es la actitud y ganas de salir adelante y representar bien a tu país, cuando te pones la camiseta de la selección no solo haces las cosas por tu familia si no por el país entero, hay que mostrar más cosas aquí en términos generales y grupales”, agregó el centrocampista.

La razón de la falta de actitud en Honduras

“Eso viene desde categorías menores, porque no tenés buenas canchas, no tenés alguien que te diga si algo haces bien, de alguien que te dirija para que te digan que te alimentes bien, etc. Para el alto nivel se ocupan otras cosas, es un poco de todo”, opinó.

“Quien ande mejor debe estar acá, estar en el extranjero indica tener mejor conocimiento y tenes una preparación diferente. Es difícil mandarle un mensaje a la afición, pero necesitamos el apoyo de todos, sé que es difícil, pero es la realidad, hay que pensar en positivo siempre y apoyar al máximo”, finalizó.

