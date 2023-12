Said Martínez envuelto en una polémica en la liga de Arabia Saudita

Said Martínez vuelve a ser protagonista en la liga de Arabia Saudita, esta vez en un duelo entre el Damac y Al-Ittihad que dejó una marcada controversia por una decisión arbitral que alteró el rumbo del partido. El árbitro hondureño quedó en el medio de la polémica.

En el último suspiro del primer tiempo, se desencadenó un incidente que generó discrepancias: el arquero Al Mahasneh supuestamente impactó al delantero Marwan Al Sahafi dentro del área. En un primer momento, Martínez no señaló penal y decidió otorgar un saque de puerta.

El VAR entró en acción y llamó la atención del árbitro, quien tras revisar la jugada, dictaminó la pena máxima a favor del Al-Ittihad, acción que desencadenó el empate momentáneo a 1-1.

La controversia no tardó en instalarse, con los comentaristas de Fox Deportes cuestionando la decisión, coincidiendo en que el contacto no ameritaba la sanción. Sin embargo, Said Martínez mantuvo su criterio y validó el penal, dejando constancia de su decisión en el marcador.

El encuentro finalizó con una victoria 3-1 para el Damac sobre el equipo de Marcelo Gallardo. A pesar del revuelo generado por el penal señalado, Martínez no fue el foco principal más allá de esa acción en particular.

¿Cuál fue la otra polémica que protagonizó Said Martínez?

Este episodio se suma a la controvertida experiencia de Martínez en Arabia Saudita, recordando su anterior encontronazo con Cristiano Ronaldo por una falta no señalada en su debut como árbitro en el país. Estos incidentes han colocado al colegiado hondureño en el centro de la polémica en la liga saudita.

¿Cuánto cobra Said Martínez por dirigir en Arabia Saudita?

El medio inglés, Daily Star, reveló que los árbitros de FIFA, como Said Martínez, cobran 3.800 dólares por partido en la liga de Arabia Saudita. Es un número muy importante y se le suma al viaje que le pagan para ir hasta allá.

