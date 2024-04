Pedro Troglio charló para Diario Diez, en el que se le consultó sobre el nivel que tiene Olimpia en la Liga de Honduras, sobre la cantidad de récords que ha roto en los últimos años entre ellos el invicto de 44 partidos que tiene y que hace ilusionar a la afición con ganar otro título de manera imbatible.

Troglio fue claro en decir que a Olimpia no le queda pequeña la Liga de Honduras, pero con el nivel que se tiene puede competir en la Liga MX o la Major League Soccer, esto porque en anteriores partidos ya se han conseguido buenos resultados, incluso en condición de visitante.

¿Le queda chica la Liga hondureña al Olimpia?

No, no, porque no nos sobra. Ganamos algunos partidos bien pero otros los ganamos apretados, algunos los empatamos. Para nada.

¿Olimpia podría jugar en la Liga mexicana?

Este equipo puede jugar en cualquier lado, no puedo decir que va a salir campeón en las demás ligas, pero puede competir. Ya lo hemos demostrado a nivel internacional, le hemos ganado en el Azteca al América, hemos vencido al Atlas, también hemos vencido a clubes de la MLS.

¿Te gustaría una revancha a nivel internacional en Concacaf?

Sí, sí, me gustaría ganar otra vez una Copa Centroamericana, es necesaria. Dios quiera la logremos.

¿Cuál es la fórmula para tener este Olimpia tan ganador?

No es que no tengamos rival. Somos un equipo inteligente, con un buen plantel, que jugamos cada partido a lo que creemos que es mejor. Por ejemplo: ante el Real Sociedad el juego apostó a eso, fue muy complicado.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.