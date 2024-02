Olimpia vs. Vida: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido | Liga Nacional de Honduras

Este jueves, Vida y Olimpia chocarán en la jornada 3 del Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras. Los Cocoteros, situados a 2 puntos de la zona de descenso, precisan dar el batacazo en La Ceiba ante los tricampeones, que irán por su primera victoria del torneo luego de defender su histórico invicto de 34 partidos con dos empates consecutivos.

Vida vs. Olimpia: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

Vida recibirá a Olimpia hoy, jueves 1 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Ceibeño. Dicho compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Tigo Sports (canales 715 HD, 300 SD y 10 Satelital).

Vida vs. Olimpia: cómo llegan los ceibeños

El conjunto de Raúl Martínez Sambulá inicio el campeonato con el pie izquierdo. A su debut pasado por agua en casa contra Real España, que ganó 2-1, se le sumó la contundente derrota 3-0 frente a uno de sus rivales directos en la pelea por la permanencia, Lobos UPNFM: estos, al igual que Victoria, tienen 18 puntos en la tabla general y los Cocoteros suman 20.

Además, hubo dos hecho ineludibles en Choluteca. El primero fue la gran actuación del portero Amílcar Bengoche, quien salvó a Vida de una goleada aún mayor, y lo cuesta arriba que se les volvió el cotejo a raíz de la expulsión de Yexton Villalta al minuto 34.

Vida vs. Olimpia: cómo llegan los capitalinos

Después de rescatar un 2-2 en su visita a Génesis, a los dirigidos por Pedro Troglio se les escapó el triunfo ante Marathón —que vio cómo no le cobraron un claro penal—. Si bien los adelató Yustin Arboleda (45’+2), asistido por Chirinos para hacer cumplir la ley del ex, una mala salida de Menjívar permitió que Maxi Pérez (89′) anotara el merecido 1-1 para los Verdolagas.

“El resultado es justo por lo que se hizo en el trámite del partido y hubo una media hora muy buena nuestra en el primer tiempo (…). Nos cuesta la última jugada. Nosotros no estamos bien, no estamos en la condición que queremos, pero en líneas generales me voy satisfecho”, aseveró el argentino.

Vida vs. Olimpia: último partido entre ambos

El antecedente más reciente entre Vida y Olimpia data del pasado 28 de octubre, en el marco de la 15ª fecha del Apertura 2023. Ese día, los Melenudos se impusieron 3-1 con los tantos de Carlos Pineda, José Mario Pinto y Jorge Benguché. Para los locales descontó Brian Visser (52′).

