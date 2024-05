Olimpia se jugará mañana las posibilidades de defender el título, cuando reciba la visita de Real España en el juego de vuelta del repechaje del Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras y donde tendrán que remontar el 1-0 encajado en la ida, algo que para Yustin Arboleda será complicado, pero que sabe es posible de realizar.

El delantero colombiano no dejó dudas del favoritismo y superioridad que tienen los leones blancos en el campeonato, pero sabe que enfrente hay un rival que también buscará su objetivo, por lo que lo único que queda es dejarlo todo dentro del campo.

¿Olimpia aún es favorito para ser campeón?

“Lo que menos se habla es que no hay rival para Olimpia en la Liga. Nosotros lo dijimos, la Liga es competitiva. Sabemos todo lo que se habla, acá todos vemos, todos lo miramos. Sé que hay mucha gente que está contenta por lo que está pasando ahora, pero estamos tranquilos porque nosotros conocemos nuestra capacidad, conocemos lo que podemos dar”, aseguró.

“Ahora, si Olimpia está en cualquier competencia siempre va a ser favorito. Si el día de mañana hicimos todo y no nos alcanzó, nos dolerá, la vida no se acaba aquí y seguir adelante”, agregó.

¿Cuál es el estado de ánimo del grupo?

“Estamos tranquilos, no queremos volar más allá. Nosotros somos un grupo que se ha venido construyendo con ideas claras de juego, saber cuáles son las fortalezas y debilidades. Lo que menos pensamos nosotros es que el ciclo está llegando a su fin. Ahora hay una camada muy joven en el equipo que pueden llegar a su equipo”, dijo.

“A veces son momentos que pasan, tienes que tratar de buscarle la vuelta a ese momento, pero estamos tranquilos, nadie pensó ni nosotros mismos pensamos que por un punto que sumamos jugaríamos repechaje. Si la gente pensaba que iba a ser color de rosa estaban equivocados, es más lo que perdés de lo que ganas”, finalizó.