“Pensé que no pasaba”: Luis Palma admite la mayor preocupación de Honduras que puede costarle la clasificación al Mundial 2026

Luis Palma es uno de los mejores legionarios que tiene la selección de Honduras en Europa.

“El Bicho” se mudó al Lech Poznan de Polonia con la idea de tener minutos para la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Esa noticia ha alegrado al pueblo catracho, pero hay otros, que como pasa en todo el mundo lo han criticado por su movimiento.

En una reciente entrevista a un medio polaco, Palma Oseguera habló de su situación con la selección de Honduras.

Dentro de esa charla le comentaron que Robert Lewandowski, jugador de Barcelona y de la jugador de Polonia, a pesar de ser la figura era muy criticado en aquel país.

A Luis Palma le sorprendió que le dijeran esto y comentó cual era su situación real en la Bicolor, aceptando con un sector le tira mucho odio.

¿Qué dijo Luis Palma sobre la selección de Honduras?

Luis Enrique mostró preocupación mientras contestaba la pregunta, ya entiende los constantes insultos a su persona porque todos quieren ir al Mundial.

“Pensé que no pasaba aquí con Lewandowski. Hay mucho odio contra mí en Honduras, pero lo entiendo. La gente tiene hambre de Mundial porque no vamos desde 2014. Yo como juego en Europa esperan más de mí y tienen razón. Tengo presión en mi persona, pero he sabido manejarla muy bien”, dijo Palma.

Honduras enfrentará a Haití, Nicaragua y Costa Rica en las Eliminatorias, la Bicolor tiene el sueño de regresar a una Copa del Mundo, ya que desde 2014 en Brasil no la ha vuelto a jugar.

