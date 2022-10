Pedro Troglio: "He jugado clásicos en Argentina e Italia, pero venir a uno de Honduras es muy duro"

Pedro Troglio no quedó muy contento con el resultado (0-0) de Olimpia ante Motagua por la ida de las semifinales de la Liga Concacaf, luego de que su equipo no pudiera concretar las jugadas de peligro generadas. Además de eso, el entrenador argentino analizó lo que es el ambiente en un encuentro entre los dos grandes de Honduras y dejó ver una comparación con los clásicos de Europa.

Recordemos que el próximo martes 11 de octubre se disputara el juego de vuelta de la serie, se disputará a las 20:15 horas. El ganador de dicho encuentro será el clasificado a la final, si hay empate sin goles la serie se irá a los penales, pero si hay paridad con anotaciones Motagua avanzaría.

Declaraciones de Pedro Troglio

"La verdad es que somos dos grandes equipos y fue un partido bastante duro. A nosotros más que contundencia nos faltó eficacia. Ya que las ocasiones de peligro estuvieron pero pudimos concretarlas. Ahora debemos aprovechar cada situación que tengamos, no podemos perdonar tanto", aseveró Pedro Troglio.

"Yo he jugador Boca-River y Lazio-Roma, son partidos terribles. Venir a jugar un Motagua-Olimpia es muy duro, no es igual a cualquier partido. Hay una sensación diferente. Uno no gana y deja una herida en muchas personas. La responsabilidad que tengo es muy grande", sentenció Pedro Troglio.