Motagua y Olimpia no se hicieron daño en el primer juego, por lo que todo se definirá en la vuelta.

Motagua y Olimpia empataron a cero goles la noche de hoy en el juego de ida de las semifinales de la Liga Concacaf que se disputó en el estadio Nacional Chelato Uclés, por lo que todo se definirá en el duelo de vuelta que se desarrollará la próxima semana y en la que sigue abierto el criterio del gol de visita.

El ambiente en las gradas no dejó a deber, aunque eso no se puede decir de los equipos, porque en la primera parte no hubo un ritmo claro y tampoco un dominador, existieron pocas llegadas de gol y la más clara se dio en la parte final cuando un tiro de Juan Delgado fue rechazado por Edrick Menjívar.

Para el complemento hubo un cambio por parte de los equipos, los Leones Blancos comenzaron a imponer condiciones con un disparo de Boniek García que se fue desviado y luego apareción Jonathan Rougier que comenzó a vestirse como figura para mantener el marco en cero para las águilas azules.

El ciclón no se quedó con los brazos cruzados, porque también insistió y fue Marcelo Santos que tuvo una de las mejores chances, pero atento estuvo Edrick Mejívar para no dejar pasar el balón, para tampoco dejar que su portería fuera superada, dejando así las tablas en cero.

El próximo martes 11 de octubre se disputara el juego de vuelta de la serie, se disputará a las 20:15 horas. El ganador de dicho encuentro será el clasificado a la final, si hay empate sin goles la serie se irá a los penales, pero si hay paridad con anotaciones Motagua avanzaría.