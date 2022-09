Olimpia vs Real Sociedad: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 9 del Apertura de Honduras

El Apertura 2022 de Honduras enfrentará a dos equipos en condiciones bien diferentes. Por un lado, Olimpia requiere sumar de a 3 tras un par de malos resultados, que lo ayuden a alcanzar el liderato, mientras que por otra parte la Real Sociedad necesita una victoria que lo ayude a salir del último puesto de la tabla.

¿Tendrá la posibilidad la Real de sumar puntos o podrán los albos reengancharse a la lucha por el título?

Olimpia vs Real Sociedad: fecha y hora del partido y dónde verlo

El partido que disputarán Olimpia y Real Sociedad se llevará a cabo en el Estadio Francisco Martínez Durón este domingo 11 de septiembre a las 3:00 pm hora local y podrás sintonizarlo EN VIVO Y EN DIRECTO, gracias a la señal de Deportes TVC.

Olimpia vs Real Sociedad: ¿cómo llegan los albos?

Olimpia era el líder indiscutible del campeonato, hasta que lo dejó de ser. La derrota ante Motagua por 1-0 provocó una doble derrota, pues no sólo perdió el juego sino también el liderato, que no ha podido recuperar. 2 jornadas sin ganar que los albos esperan que no se extiendan a 3.

Olimpia vs Real Sociedad: ¿cómo llega la Real?

Para la Real Sociedad, ha sido un torneo complicado. Acumula 5 derrotas consecutivas (siete en 8 jornadas) y tan sólo cuenta con una única victoria, por lo que se hace necesario que comience a sumar puntos para escapar de la parte baja de la tabla.

Olimpia vs Real Sociedad: último partido entre ambos

En 41 enfrentamientos, Olimpia se ha impuesto en 24 ocasiones, por las 6 en las que ha vencido la Real (y 11 empates). En su último duelo, un solitario tanto de Rodríguez (39') le dio la victoria a los albos.