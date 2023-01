Olimpia dio a conocer de manera oficial que el centrocampista Edwin Rodríguezvolverá al equipo para el Torneo Clausura 2023, luego que hace unas horas se confirmara que ya no continuaría siendo parte de Aris Salónica de Grecia en el club en el que militó los últimos meses y en el que apenas tuvo oportunidad de sumar minutos.

Rodríguez llegó a inicios de temporada al club griego, pero su estancia en dicho país no fue la esperada a pesar de contar con la ayuda de su compatriota Luis Palma, tuvo complicaciones para adaptarse y es por eso que al final se decidió que se pusiera fin a la cesión que los europeos tenían con los leones blancos.

“El Club Olimpia Deportivo Informa a su afición y a la prensa la incorporación del jugador Edwin Alexander Rodríguez Castillo al plantel melenudo. Rodríguez llegará para ser pieza importante en las filas del Rey de Copas de cara a los objetivos deportivos a los que apunta nuestra institución y a la gran afición olimpista”, redactó el equipo.

La noticia del retorno del centrocampista fue confirmada por el mismo Pedro Troglio, quien ayer tras el triunfo de 1-0 ante Honduras Progreso, informó que estaba a la espera de saber cuando vendría el jugador, esperando que sea antes de final de mes para que pueda ser inscrito en la Liga Nacional.

“No tengo el día concreto en que vendrá al Olimpia, no sé si está resuelto, debe ser antes del 30 para inscribirlo. No me han dicho concretamente. Sí sé que hay posibilidades, bienvenido será, me hubiese gustado que se quede”, dijo Troglio ayer.