Motagua vs. Honduras Progreso: sigue hoy EN VIVO y EN DIRECTO el partido por la fecha 1 del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras

Motagua y Honduras Progreso se enfrentarán hoy en la primera jornada del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras, compromiso que marcará (al ser la fecha inicial) el debut de ambos en una nueva temporada de la máxima divisional catracha. A continuación, repasamos todo lo que tenés que saber sobre este duelo.

Motagua vs. Honduras Progreso: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se llevará a cabo hoy miércoles 19 de enero a partir de las 22:15 horas, en el Estadio Humberto Micheletti. El mismo podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por el canal TigoSports.

Motagua vs. Honduras Progreso: cómo fue el último torneo de los locales

Honduras Progreso no ha tenido un buen desempeño en el último Apertura 2021. No logró acceder a los play-offs por el título, y sumó apenas 15 puntos producto de cuatro triunfos; tres igualdades y once derrotas. Apuntará en el presente curso mejorar ese pobre registro, y adentrarse en la lucha por el trofeo.

Motagua vs. Honduras Progreso: cómo fue el último torneo de los visitantes

El Motagua llegó lejos en el Apertura 2021, quedando en el cuarto lugar de la etapa regular con 35 unidades, gracias a un registro de 10 victorias; cinco empates y 3 caídas. En la instancia eliminatoria superó en primera medida a los Lobos UPNFM con global de 5-2, pero en semifinales se despidió con un 1-3 ante Real España en los 180 minutos.

Motagua vs. Honduras Progreso: último partido entre ambos

La última vez que Motagua y Honduras Progreso se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2020, por la décimo octava jornada del Apertura 2021. En aquella oportunidad, las águilas azules se impusieron por 3-2.